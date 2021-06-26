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الإعلان عن الفائزين بجائزة «المبدع الصغير» الأحد على المسرح الكبير

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الإعلان عن الفائزين بجائزة «المبدع الصغير» الأحد على المسرح الكبير الإعلان عن الفائزين بجائزة «المبدع الصغير» الأحد على المسرح الكبير

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تعقد الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيًا، في الواحدة ظهر الاحد 27 يونيو بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية للاحتفال باعلان اسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلي للثفافة واعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعى، المهندس زياد عبدالتواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسى قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشارونى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، واعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

يعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من اطفال بمركز تنمية المواهب بالاوبرا من فصلي الكورال والباليه ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

يذكر ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الاعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الاولي من 5 إلى 12 عام والفئة الثانية من 12 إلى 18 عام وتشمل ثلاثة مجالات الاول الاداب في افرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في افرع الرسم والعزف والغناء اما المجال الثالث هو الابداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالاضافة إلى الابتكارات العلمية.

المصرى اليوم

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