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طالبت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب وزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في طلب احاطة قدمته إلى رئيس مجلس النواب، بتثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية على درجات مالية.

وقالت في طلبها إن هذه الفئة شريحة مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق تحت أي ظرف من الظروف، ومقابل أجر رمزى لا يكفى لمتطلبات المعيشة وفى نفس الوقت عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية .

و أضاف «سرور» أن هذه الفئة من الفئات المهمة وعملهم محل إشادة من الجميع ولكنهم يتحملون مسؤوليات معيشية وهو ما يتطلب تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية، في ضوء معاناتهم الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى مرتباتهم.

و تابعت أنه على وزارة المالية توفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، حيث أنهم يعانون أشد المعاناة، ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة، وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وطالبت الحكومة بمراعاة عمال النظافة على مستوى محافظات الجمهورية وتثبيت المؤقتين منهم على درجات مالية لاستقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء لأنهم يعولون أسر ويتحملون مسئوليات معيشية .