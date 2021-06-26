فضيحة في بريطانيا.. كاميرات تكشف علاقة حميمية بين وزير ومساعدته داخل مكتبه (صور وفيديو)

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فيديو وصورة فاضحة للوزير الصحة البريطاني مات هانكوك مع مساعدته هزت الحكومة البريطانية أمس الجمعة، وانتشرت كالنار في الهشيم، للقاء حميمي بين الوزير عشيقته جينا كولادانجيلو 43 سنة التي تعمل مساعدة وزير الصحة البريطاني وهو يقبلها خلال أثناء ساعات العمل الرسمي في الوقت الذي كانت بريطانيا تقاوم جائحة كورونا.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وزوجته

كشفت الصور التي رصدت العلاقة حميمية بين الوزير ومساعدته داخل مكتبه في وزارة الصحة وجود خرق أمني داخل مكتب الوزير، واندلع جدل واسع الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية عن من سرب تلك اللحظات التي جمعت بين الوزير عشيقته داخل مكتبه في الوزارة ،وكيف سرق تلك الصور ونشر محتوى كاميرات المراقبة، ومن وضعت تلك الكاميرات داخل مكتب الوزير؟!

جينا كولادانجيلو

عدد كبير من الأسئلة يتم مناقشتها داخل الحكومة البريطانية خاصة وأن الكاميرات في مباني الوزارات تكون فقط خارج مكاتب الوزارء وتصور أشخاصاً يدخلون ويخرجون فقط، ولم يسبق وجود كاميرات داخل مكتب وزير.

قبلات ساخنة وعناق بمكتب وزير الصحة البريطاني كانت حديث الصحافة البريطانية أمس وتصدرت عناوين المواقع صفحات الجرائد والتي تسألت عن ما الذي كانت تفعله هذه الكاميرا في مكتب الوزير، وماذا يجري داخل ذلك المكتب وزير الصحة، ومن هو الشخص الذي اخترق مكتب الوزير البريطاني تسجل بالصوت والصورة كل ما يحدث في مكتبه.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

كشفت صحيفة «تلغراف»بأن الوزير هانكوك لم يكن لديه أي معلومات عن وجود تلك الكاميرا التقطته وهو يقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو قبلات ساخنه في مكتبه، وأكدت على احتمال وجود الكاميرات في مكتب الوزير عن عمد من قبل شخص تمكن من الوصول إلى مكتب الوزير بهدف الإمساك به متلبساً وهو يخون زوجته، بالإضافة إلى مخالفة الوزير القواعد التباعد المتعلقة بفيروس كورونا.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك و مساعدته جينا كولادانجيلو

وأضافت الصحيفة بأن الأجهزة الأمنية في وزارة الصحة تقوم بمراجعة للأمن في المبنى بعد ان تبين بان التصوير تم في 6 مايو، يوم الانتخابات المحلية، كما تقوم بالتحقيق في تسريب الصور للكشف عن من قام بالتصوير تسليم اللقطات لصحيفة «ذا صن» التي أول من نشرت تلك الفضيحة.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك و مساعدته جينا كولادانجيلو

وزير الصحة البريطاني هانكوك قدم اعتذاره بعد انتشار الصور على نطاق واسع، معتبراً نفسه أخل بقواعد التباعد الاجتماعي التي قررتها الحكومة في ظل جائحة كورونا.

الصورة التي انتشرت في بريطانيا للوزير ومساعدته