رئيس حي وسط الإسكندرية : تسكين متضرري العقار المنهار بمدرسة الأمل

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قال رجب النقيدى رئيس حى وسط الاسكندرية، أنه جرى تسكين الاسر من متضررى العقار المعروف بـ«المحاريث والهندسة» القديم والكائن بـ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين، أمس وراح ضحيته 4 سيدات، بمدرسة الأمل التابعة لادارة وسط التعليمية.

وأوضح «النقيدى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن بعض الأسر رفضت الاقامة المؤقتة في مدرسة الأمل وفضلوا الإقامة عن أقاربهم لحين توفير بديل، فيما تم تسكين البعض الآخر في المدرسة، مشيراً إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى وفرت دعما لوجستيا للأسر عبارة عن بطاطين واسرة ومستلزمات المعيشة اليومية.

ولفت إلى أن أعمال رفع الأنقاض بدأت أمس حيث تم رفع حوالى 20% من العقار القديم المتهدم.

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، نجحت فجر اليوم السبت، في انتشال جثة من تحت أنقاض عقار العطارين المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى ٤ قتلى.

وكان رجال الحماية المدنية انتشلوا مساء أمس الجمعة، 3 جثامين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، لتبلغ حصيلة ضحايا العقار المنكوب ٤ وفيات جميعهن سيدات.

وفي وقت سابق، أنقذت قوات إدارة الحماية المدنية 4 آخرين من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى البحث عن ٤ سيدات تحت الأنقاض.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق جزئيا، عصر أمس الجمعة، بشارع مرسى بدر، والمعروف بـ«عقار المحاريث والهندسة» بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.