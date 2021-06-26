ضبط مالك مكتب استيراد بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها

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ضبطت مباحث الأموال العامة، السبت، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالدقهلية، بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من الأشخاص بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطنين بمحافظة الدقهلية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.