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مداخلة لوزير الخارجية "شكري" أوضحت ماهية حق التعامل مع ملف المياه

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عسكرية إثيوبية مفادها أن مصر "غير قادرة على تدمير سد النهضة"، وأن إثيوبيا مستعدّة للخيار العسكري؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقّب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة هاتفية على البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، قائلًا: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية، وتصريحات لا تؤدّي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضًا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة..".

وتابع: "مصر على مدى السنوات الماضية ودائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل والقدرة على إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصلحة المشتركة، ولكن في نفس الوقت نحن نعلم جيدًا ما هي مصلحة مصر وما هي حقوق مصر المائية، وما هي حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه..".

وأضاف: "نحن نسعى دائمًا لاستخدام الوسائل السلمية، ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، ولكن هذا لا ينفي أنه لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها..".

يُذكر أن التصريحات الإثيوبية أدلى بها مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.