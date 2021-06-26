أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"

Print
تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها" تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"
استخدمت خوارزميات جديدة يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة

تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" سيعتمد تقنية جديدة تحذّر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت على "مصادر غير موثوق بها".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "جوجل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها من المعلومات.

ولفت التقرير إلى أن جوجل استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدًّا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.

ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتًا، حتى يدرج جوجل الموقع ضمن المصادر الموثوقة التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها سيعتبر مصادر غير موثوق بها.

وستوفر جوجل المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وُصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع

الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي

الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية

الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب

الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب