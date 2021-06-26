صدمة لـ بيومي فؤاد بسبب 200 جنيه (تفاصيل)

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الجمعة، عودة الملايين مرة أخرى بعد غياب، وحققت إجمالي 2 مليون و350 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «مش أنا» في ثالث ليلة عرض محققاً 2 مليون و45 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» (تامر حسنى) وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة (سوسن بدر)، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 114 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 89 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»، 87 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 12 ألف جنيه.

وتذيل القائمة فيلم «الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي، محققاً 203 جنيها وهو ما يمثل صدمة للنجم بيومي فؤاد خاصة ، وأن تراجع ايرادات الفيلم تعني قرب رفعه من دور العرض السينمائية.