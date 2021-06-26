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إصابة العشرات في حادث سير بإيران

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إصابة العشرات في حادث سير بإيران إصابة العشرات في حادث سير بإيران

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أصيب 41 شخصاً بينهم 16 في حالة خطيرة جراء حادث سير وقع السبت، بمحافظة قم وسط إيران.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة محمد رضا بهرامي لوكالة أنباء «برنا» الحكومية الإيرانية، إن حافلة كبيرة تقل مسافرين اصطدمت بسيارة صغيرة (أربع ركاب) على الطريق الرابط بين مدينة سلفشجان ومحافظة قم فجر السبت، مما أدى إلى إصابة 41 شخصاً بجروح، بينهم 16 في حالة خطيرة«.

وأضاف بهرامي: «تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيي بهشتي ونيكويي في قم بواسطة 6 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف أخرى».

وتعتبر إيران واحدة من أكثر الدول دموية في المنطقة في المرور، وتقدر السلطات إن 17 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب حوادث الطرق في إيران.

المصرى اليوم

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