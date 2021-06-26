أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اقتراح برغبة بشأن إدراج تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المهني

Print
اقتراح برغبة بشأن إدراج تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المهني اقتراح برغبة بشأن إدراج تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المهني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير مراكز التدريب المهنى في المحافظات لتتماشى مع إحتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال توفيق في إقتراحه، يعانى عدد كبير من خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، من عدم وجود فرص عمل عقب تخرجهم، بسبب وجود فجوة بين تخصصاتهم وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، لاسيما وان أغلب إحتياجات سوق العمل حاليا تحتاج تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو على الأقل دورات متخصصة في ذلك المجال، وذلك بعدما أصبحت تكنولوجيا المعلومات محورا هاما وجزءا أساسيا في مختلف القطاعات الإنتاجية ومجالات العمل المختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ورغم التطوير الذي تشهده مراكز التدريب المهنى حاليا، إلا انها تفتقد إلى حد كبير برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت مطلبا أساسيا في قطاعات العمل المختلفة.

وأعلن حسانين، عن تقدمه بإقتراح برغبة، إلى كل من وزير القوى العاملة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد برامج تدريب في تلك التخصصات الجديدة، والتقليدية، بمراكز التدريب المهنى، وذلك بهدف إثقال مهارات الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيساعدهم ذلك في الحصول على فرص عمل بسهولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل