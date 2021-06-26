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طلب احاطة يطالب رئيس الوزراء بحصر أراضي الدولة وتحديد جهة الولاية عليها

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طلب احاطة يطالب رئيس الوزراء بحصر أراضي الدولة وتحديد جهة الولاية عليها طلب احاطة يطالب رئيس الوزراء بحصر أراضي الدولة وتحديد جهة الولاية عليها

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول حصر كافة الأراضى غير المستغلة على مستوى الجمهورية التابعة للوزارات المختلفة، سواء الأوقاف، الزراعة، الرى، الآثار في بعض المحافظات بعد التنقيب عن الآثار، وقطاع الأعمال، والنقل، وغيرها حول كافة الأصول غير مستغلة، وتحديد جهة ولايتها ومن ثم وضع خطة لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف «محسب» في طلبه أن هناك بعض المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوى، وفى حاجة ماسة لأراضى لاقامة مشروعات قومية ذات نفع عام ومشروعات خدمية، وقد لا يوجد سوى هذه الأراضى التابعة لبعض الوزارات وعلى الرغم من عدم الاستفادة من هذه الأراضى وهناك صعوبات بالغة تواجه التخصيص، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه الأراضى قد يكون تعرض للتعدى من قبل الأهلية، إلا أن بعض الوزارات تتعنت في الموافقة على قرارات التخصيص.

وطالب بعمل حصر شامل لكافة الأراضى، على أن يتم الاستعانة بالمحافظات لسهولة الحصر، وتشكيل لجنة من مختلف الوزارات وعمل قاعدة بيانات دقيقة حول الأراضى الشاغرة في جميع المحافظات وأوجه الاستفادة منها وفقا لطبيعة كل محافظة، على أن تكون من ضمن الموارد الذاتية لتكون إضافة لتعظيم الاستفادة، خاصة وانها تأتى في إطار موارد غير المستغلة.

وأشار محسب، إلى أن هناك العديد من المحافظات التي لا يوجد بها منطقة صناعية لعدم وجود أراضى شاغرة، ومن ثم يتم استغلال هذه الأراضى في عمل مناطق صناعية بعد تقديم الدراسات اللازم، خاصة وأن توجه الدولة تعظيم المنتج المحلى وفتح أسواق خارجية، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من هذه الأصول بأقصى صورة ممكنة.

المصرى اليوم

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