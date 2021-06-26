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إخماد 3 حرائق متفرقة بسبب الموجه الحارة في المنيا دون أضرار بشرية

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إخماد 3 حرائق متفرقة بسبب الموجه الحارة في المنيا دون أضرار بشرية إخماد 3 حرائق متفرقة بسبب الموجه الحارة في المنيا دون أضرار بشرية

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اخمد فريق الحماية المدنية في المنيا، 3 حرائق متفرقة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ودون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، أخطارا من عمليات النجدة، بوقوع 3 حرائق متفرقة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث ماس كهربائي، مما تسبب في تلفيات بالممتلكات، وعدم حدوث أضرار بشرية.

انتقلت فرق الحماية المدنية لمواقع الحرائق وتبين حدوث حريق بمنزل بقرية بني وركان بمركز العدوة، وأخر بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، وثالث بسيارة فنطاس محملة بمادة ال «بيوتامين».

تم إخماد الحرائق وتحررت محاضر، وتولت النيابة العامة التصرف.

حريق ابو قرقاص في المنيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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