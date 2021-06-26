«عربية النواب» تدين افتتاح هندوراس سفارة لها بالقدس المحتلة

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بشدة افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر «أباظة» في بيان له اصدره اليوم هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال كما تعد اعتداءاً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار الواضح والصريح من مجلس الأمن الدولي والذى يحمل رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة من الاحتلال الاسرائيلى على القدس بغير طريق المفاوضات.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إنه في ضوء قرارات الشرعية الدولية فإن هذه الخطوة ليست لها أي أثر قانوني ولن تُغير أي شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي مطالباً من المجتمع الدولى، خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن بالضغط على جمهورية هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية