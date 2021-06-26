«الأمن الاقتصادي» يوصل حملاته لضبط جميع المخالفات

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واصل قطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3221 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12961 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و354 قضية متنوعة تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبطها.

كما تم ضبط 5 قضايا في مجال مباحث الأموال العامة، و133 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.