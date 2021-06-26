57460 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا للأسبوع الثاني دون شكاوي

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واصل، السبت، وللأسبوع الثاني علي التوالي، 57460 طالب وطالبة في المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية بجميع مراحلها " الصناعي – التجاري – الزراعي "، من العدوه شمالا، حتى دير مواس جنوبا ، والتي تستمر حتى 1 يوليو المقبل. وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، دون شكاوي من صعوبة الامتحانات .

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تواصل امتحانات الدبلومات الفنية، داخل 197 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 57460 طالب وطالبة ، بجميع المراحل.

قال " الرشيدي " إن 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني استقبلت 23300 طالب وطالبة، وفي 65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، تم استقبال 21600 طالب وطالبة، واستقبلت 30 لجنة للتعليم الزراعي، 12560 طالب وطالبة .