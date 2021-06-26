أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

57460 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا للأسبوع الثاني دون شكاوي

Print
57460 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا للأسبوع الثاني دون شكاوي 57460 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا للأسبوع الثاني دون شكاوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل، السبت، وللأسبوع الثاني علي التوالي، 57460 طالب وطالبة في المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية بجميع مراحلها " الصناعي – التجاري – الزراعي "، من العدوه شمالا، حتى دير مواس جنوبا ، والتي تستمر حتى 1 يوليو المقبل. وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، دون شكاوي من صعوبة الامتحانات .

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تواصل امتحانات الدبلومات الفنية، داخل 197 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 57460 طالب وطالبة ، بجميع المراحل.

قال " الرشيدي " إن 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني استقبلت 23300 طالب وطالبة، وفي 65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، تم استقبال 21600 طالب وطالبة، واستقبلت 30 لجنة للتعليم الزراعي، 12560 طالب وطالبة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل