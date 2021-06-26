أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الاتحاد الدولي للكاراتيه مبهور بالاستعدادات المصرية لتنظيم "البريميرليج"

Print
الاتحاد الدولي للكاراتيه مبهور بالاستعدادات المصرية لتنظيم "البريميرليج" الاتحاد الدولي للكاراتيه مبهور بالاستعدادات المصرية لتنظيم "البريميرليج"

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى مسؤولو الاتحاد الدولي للكاراتيه إعجابهم واندهاشهم بالاستعدادات المصرية لتنظيم بطولة «البريميرليج» الدولية التي ستقام في سبتمبر المقبل في حدث تاريخي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد المصري للعبة.
أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن قادرة على تنظيم بطولة البريميرليج كل عام وذلك في ظل الاشادة التي حظيت بها أم الدنيا من قبل مسؤولي وفد الاتحاد الدولي الذي حرص على زيارة الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.
أضاف أن الاتحاد المصري للكاراتيه مستعد لتنظيم هذا الحدث ليكون بالمستوى المطلوب وبالشكل الذي يليق بمصر والاتحاد الدولي للكاراتيه.
ووجه الدهراوي رسالة شكر للعديد من الشخصيات في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي وطاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي.
من جانبه.. أعرب حسام عجور نائب رئيس الاتحاد عن فخره واعتزازه بأم الدنيا بعد ما لمسه من إشادة وفد الاتحاد الدولي المتمثل في استبان بيريز المشرف على بطولات البريميرليج وداريو دي لابينيا عضو قنوات الاتصال بالاتحاد الدولي للكاراتيه بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.
بينما أشاد استبان بيريز بقدرات مصر التنظيمية معترفا بأن نجاح البطولة سيكون بشكل كبير جدا ومن المؤكد أن مصر ستنال شرف تنظيم البطولة بشكل سنوي بعدما ما لمسه من إنجازات على أرض الواقع.
أشاد أيضا بتعامل مصر مع مبديا إعجابه بالإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في البطولة وذلك من خلال اجتماعه بلجنة كوفيد 19.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة