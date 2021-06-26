الاتحاد الدولي للكاراتيه مبهور بالاستعدادات المصرية لتنظيم "البريميرليج"

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أبدى مسؤولو الاتحاد الدولي للكاراتيه إعجابهم واندهاشهم بالاستعدادات المصرية لتنظيم بطولة «البريميرليج» الدولية التي ستقام في سبتمبر المقبل في حدث تاريخي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد المصري للعبة.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن مصر قادرة على تنظيم بطولة البريميرليج كل عام وذلك في ظل الاشادة التي حظيت بها أم الدنيا من قبل مسؤولي وفد الاتحاد الدولي الذي حرص على زيارة الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

أضاف أن الاتحاد المصري للكاراتيه مستعد لتنظيم هذا الحدث ليكون بالمستوى المطلوب وبالشكل الذي يليق بمصر والاتحاد الدولي للكاراتيه.

ووجه الدهراوي رسالة شكر للعديد من الشخصيات في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي وطاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

من جانبه.. أعرب حسام عجور نائب رئيس الاتحاد عن فخره واعتزازه بأم الدنيا بعد ما لمسه من إشادة وفد الاتحاد الدولي المتمثل في استبان بيريز المشرف على بطولات البريميرليج وداريو دي لابينيا عضو قنوات الاتصال بالاتحاد الدولي للكاراتيه بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

بينما أشاد استبان بيريز بقدرات مصر التنظيمية معترفا بأن نجاح البطولة سيكون بشكل كبير جدا ومن المؤكد أن مصر ستنال شرف تنظيم البطولة بشكل سنوي بعدما ما لمسه من إنجازات على أرض الواقع.

أشاد أيضا بتعامل مصر مع فيروس كورونا مبديا إعجابه بالإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في البطولة وذلك من خلال اجتماعه بلجنة كوفيد 19.