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نقل سباق خارج سان بطرسبرج عام 2023

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نقل سباق روسيا خارج سان بطرسبرج عام 2023 نقل سباق خارج سان بطرسبرج عام 2023

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أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات امس السبت، أن سباق جائزة الكبرى سينتقل من مقره الحالي في سوتشي إلى حلبة جديدة خارج مدينة سان بطرسبرج بداية من 2023.

وأقيم السباق في المتنزه الأولمبي في سوتشي منذ عام 2014 الذي استضاف خلاله المنتجع المطل على البحر الأسود دورة الألعاب الشتوية، لكنه بعد عامين سينتقل إلى حلبة إيجورا درايف التي تبعد 54 كيلومترا عن سان بطرسبرج.

وقالت فورمولا 1 في بيان: «نتطلع إلى إقامة سباقات في موقع جديد مثير للغاية، يضم 10 مسارات متخصصة للسباقات والاختبارات، في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 هكتار».

وتقع حلبة إيجورا درايف الجديدة على بعد 150 كيلومترا تقريبا من حدود فنلندا، وهي من تصميم المعماري الألماني هيرمان تيلكه، وحصلت على ترخيص الفئة الأولى في 2020.

المصرى اليوم

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