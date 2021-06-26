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القول الفصل.. لا أدلة قاطعة على وجود "كائنات فضائية"

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القول الفصل.. لا أدلة قاطعة على وجود "كائنات فضائية" القول الفصل.. لا أدلة قاطعة على وجود "كائنات فضائية"
أعلنها تقرير استخباراتي أمريكي طال انتظاره

القول الفصل.. لا أدلة قاطعة على وجود

أعلنت المخابرات الأمريكية الجمعة في تقرير طال انتظاره ونشره مكتب المدير للمخابرات القومية؛ أنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية، مع الإقرار بأن عشرات الظواهر التي شاهدها طيارون عسكريون لا يمكن تفسيرها.

وحسب وكالة "فرانس برس": جاء في التقرير: "ربما لا يوجد تفسير واحد" لهذه الظواهر.

وأضاف: "ليست لدينا حاليًّا معلومات كافية في قواعد بياناتنا لنعزو هذه الحوادث إلى أسباب محددة".

في التقرير الذي يعود على وقعت بين عامي 2004 و2021، تعترف أجهزة المخابرات الأمريكية بعدم وجود تفسير لأكثر من 140 ظاهرة. لكنها خلصت إلى أن كلّ المعلومات التي تم جمعها لا تزال "غير حاسمة إلى حد كبير".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد نشرت مقاطع التقطها طيارون في سلاح البحرية الأمريكي العام الماضي لاعتراضهم أثناء تحليقهم أجسامًا فضائية مجهولة. ويعود أحد التسجيلات إلى نوفمبر 2004، والمقطعان الآخران إلى يناير 2015.

وبعد عقود من السرية، أمر الكونغرس العام الماضي السلطة التنفيذية بإطلاع الجمهور على أنشطة وحدة البنتاغون المسؤولة عن دراسة هذه الظواهر، وعُهد بهذه المهمة إلى البحرية الأمريكية.

ويحاول الجيش الأمريكي تحديد ما إذا كان ممكنًا ربط هذه الظواهر بتهديدات ضد الولايات المتحدة.

يصعب تفسير سرعة الأجسام التي صورها الطيارون وقدرتها على تغيير الاتجاه. وتخشى أجهزة المخابرات الأمريكية من أن الصين أو تختبران تقنيات تتحرك بسرعة 10 أو حتى 20 ضعف سرعة الصوت، وقادرة على المناورة بكفاءة عالية، وفق ما نقلت صحف أمريكية عن أحد المسؤولين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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