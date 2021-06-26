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ضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية ضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ،ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالإشتراك مع مجلس المدينة، والصحة والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم، وتحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع، كما تم تحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقة، وتم التحفظ على ٢٠ ماكينة حلاقة.

كما تم تحرير محضرجنح لحوم منتهية الصلاحية، ومجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٨ كيلو، وكذلك تحرير محضرجنح لتجميع ١٥ شيكارة دقيق بلدى مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، فضلا عن تحرير ٢٣ تقرير إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، كما تم تحرير ٥ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.

فيما شنت إدارة تموين القرين، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، حملة لمتابعة وفحص أغذية مستشفى القرين وسجن قسم شرطة القرين، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وفي نفس السياق تم المرور على 6 منشآت غذائية مطاعم ومخابز، وتم تحرير 3 محاضر جنح صحية منها محضر عدم حمل شهادات صحية وتم إعدام 63 كيلو أغذية مختلفة، للتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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