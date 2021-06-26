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بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه عن 3 قرى في شبين القناطر

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بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه عن 3 قرى في شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه عن 3 قرى في شبين القناطر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، صباح اليوم السبت، عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ٧٠٠مم خرسانى، مما يسبب ضعف المياه بقري «طحانوب والكوم الاحمر والزهويين» بمركز شبين القناطر.

وأوضحت الشركة أنه تم البدء في أعمال الإصلاح صباح اليوم من الساعة ١٠ صباحاً وتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بالقرى المتأثره بالضعف وجارى اصلاح العطل.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وسيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

المصرى اليوم

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