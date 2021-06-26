محافظ القاهرة يتفقد مدينة «معا» بديل عشوائيات السلام ثان

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات الاعمال الجارية «بمدينة معا» بديل العشوائيات بحي السلام ثان.

ومشروع «معا» هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

وأكد عبدالعال أنه يجري حاليا الأعمال النهائية بالمدينة مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا «بناء الإنسان قبل المكان».

وأن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد في عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وطالب بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق.

كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الصحى وعدد من الوحدات السكنية الجارى تأثيثها.

ويضم مشروع «معا» ١٣٤ عمارة على مساحة ٦١.٨ فدان بإجمالي ٤٤١٦حدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد، ومبنى للورش الخدمية يضم ٦٠ ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي و٣ سنيمات ومسرح يسع ٧٠٠ كرسي، ونقطتي إسعاف واطفاء، ومناطق خضراء، وجاري حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية.