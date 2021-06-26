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تطعيم 7550 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء

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تطعيم 7550 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء تطعيم 7550 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء

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قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إنه تم تطعيم عدد 7550 مواطنًا بلقاح ، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

وأضاف شوكة، في بيان، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

من جانبه أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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