بدء إرسال رسائل نصية للمسجلين عبر المسار الإلكتروني للحج.. اليوم

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تصل تباعاً إلى المتقدمين لأداء فريضة هذا العام حسب الفئة العمرية تنازلياً

تبدأ وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، بإرسال رسائل نصية للمسجّلين عبر المسار الإلكتروني للحصول على تصريح حج، للفئة العمرية بين 41 - 50 عاماً الذين تتجاوز نسبتهم 20 في المائة من إجمالي 558270 مسجلاً عبر الموقع الإلكتروني، فيما تستمر هذه العملية تباعاً لإكمال الفئات العمرية وصولاً لمَن هم دون 20 عاماً الذين لا تتجاوز نسبتهم 3 في المائة.

ونوهت #وزارة_الحج_والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعاً إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازلياً، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام المقبلة.

‏‫#حج_1442هـ.

وحدّدت وزارة الحج والعمرة، الساعة 12 من منتصف ليل أمس الجمعة نهاية استكمال الإجراءات للمسجلين من الفئة العمرية 51 إلى 65 عاماً الذين تلقوا رسائل نصية مفادها سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم سداد قيمة الباقة خلال 10 ساعات التي حدّدتها الوزارة لاستخراج تصريح الحج بعد استيفاء جميع الشروط.

وبحسب الاشتراطات المعمولة والفترات الزمنية المحدّدة ضمن المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني، بعد مرحلة التسجيل التي تعتمد على الاختيار للمرشحين، ستلغى حالة الترشيح إلكترونياً للمرشح الذي لم يُكمل إجراءاته خلال الساعات المحدّدة لكل فئة، وسيرشح موقع وزارة الحج إلكترونياً أحد المسجّلين مسبقاً ضمن 550 ألف مسجّل قبل عملية الترشيح.