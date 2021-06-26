إغلاق تام في سيدني جراء تفشي سلالة دلتا

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فرض الإغلاق التام في كل أرجاء سيدني وضواحيها لأسبوعين بسبب انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا الأشد عدوى بحسب ما أعلنت سلطات مقاطعة نيو ساوث ويلز.

وسيطبق الإغلاق الساري المفعول منذ منتصف ليل الجمعة في أربعة أحياء، اعتبارا من السبت عند الساعة 18،00 (الساعة الثامنة ت غ) في كل أرجاء أكبر مدينة أسترالية على ما قالت رئيسة وزراء المقاطعة غلاديس بيريجكليان.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أن السلالة «الهندية» المتحورة لفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»،المعروفة باسم «دلتا»، أكثر انتقالا مرتين مقارنة مع سابقاتها، وفقا لما قالته كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، التي ذكرت أن السلالة موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه النسخة من الفيروس تنتقل بشكل أكبر، كما أن معظم اللقاحات التي تستخدم حاليا في العالم تبدو فعالة لمنع السير الحرج للمرض على الأقل.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.