"المعلمي" يلتقي المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والغرينادين لدى الأمم المتحدة

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جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يتعلق باليمن

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والغرينادين لدى الأمم المتحدة السفيرة انقا كينق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بموضوع اليمن، وذلك بصفتها الرئيس الحالي للجنة الأمم المتحدة لعقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي ولمناقشة إمكانية زيارة اللجنة إلى المنطقة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص.