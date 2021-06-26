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بسبب خلافات مالية .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الأسلحة في عزبة الهجانة

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بسبب خلافات مالية .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الأسلحة في عزبة الهجانة بسبب خلافات مالية .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الأسلحة في عزبة الهجانة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة ،وضبط طرفى المشاجرة.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم السبت :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتبلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث ،وتم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة».

وأضافت :«بالإنتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول وهم (7 أشخاص)، طرف ثان (13 شخص»3 منهم مصابين بجروح مختلفة«) بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من طرفى المشاجرة، أدت لحدوث مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها باقى الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء وإلقاء الزجاجات الفارغة والألعاب النارية، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم ٢ صندوق زجاجات فارغة و٣ سلاح أبيض»ساطور«- و٢ شومة ،وبمواجهتهم أيدوا ما سبق،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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