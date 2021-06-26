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بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة»
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا
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الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
الإسماعيلي يمدد الراحة السلبية 48 ساعة
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:56 مساءً
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:56 مساءً
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:56 مساءً
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هكذا يبدو أكثر المطارات ازدحامًا في العالم مع إعادة افتتاحه في دبي
فيديو
cnn arabic
السبت 26 يونيو 2021 09:14 صباحاً
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