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الكلية الإكليريكية تعلن بدء قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد

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الكلية الإكليريكية تعلن بدء قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد الكلية الإكليريكية تعلن بدء قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد

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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢

ويبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس.
وجاءت أهم شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعي، وألا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ عاما، مع تذكية الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التي ينتمي إليها المتقدم للالتحاق للكلية.
يأتي ذلك بإشراف الأنبا بيجول، رئيس دير السيدة العذراء مريم العامر بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، والراهب القس ارساني المحرقي، وكيل الكلية الاكليريكية بالمحرق.

شروط الالتحاق بالكلية الاكليريكية بالدير المحرق

المصرى اليوم

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