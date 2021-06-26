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اليوم السبت.. الاستماع لمرافعة دفاع متهم في إعادة محاكمته بـ«ميكروباص حلوان»

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اليوم السبت.. الاستماع لمرافعة دفاع متهم في إعادة محاكمته بـ«ميكروباص حلوان» اليوم السبت.. الاستماع لمرافعة دفاع متهم في إعادة محاكمته بـ«ميكروباص حلوان»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان» والتى أسفرت عن اغتيال ضابط، و7 أمناء شرطة في حلوان لسماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، من بينهم المتهم الذي يحاكم اليوم، حيث أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة، تهدف إلى منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

المصرى اليوم

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