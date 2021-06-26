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بعد ثلاثية الإنتاج.. المصري يقرر استمرار تجميد مستحقات اللاعبين

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بعد ثلاثية الإنتاج.. المصري يقرر استمرار تجميد مستحقات اللاعبين بعد ثلاثية الإنتاج.. المصري يقرر استمرار تجميد مستحقات اللاعبين

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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي إلى أجل غير مسمى.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس المصري، قرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخروج من دور الثمانية من مسابقة كأس عقب الخسارة أمام أسوان، بنتيجة 5- 4 بضربات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن المصري يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، أحرز لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكه 27 غيرها.

المصرى اليوم

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