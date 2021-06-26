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"المخدرات داء فتاك".. برنامج دعوي وتوعوي بـ"إسلامية جازان"

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"مدخلي": يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس وهو العقل

تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان مساء غد السبت، السادس عشر من شهر ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية، البرنامج الدعوي التوعوي المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (المخدرات داء فتاك).

وتفصيلاً، يتحدث خلال البرنامج عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء حول مواضيع عدة، كخطورة المخدرات على الجيل المسلم، والمخدرات داء فتاك، والتحذير من المسكرات، وبيان أثرها.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا البرنامج يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس، الذي حث القرآن الكريم والسُّنة المطهرة الشريفة على حمايته، ألا وهو العقل، الذي إذا فقده الإنسان فقد دينه واستقامته.

وأضاف "مدخلي" بأنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع مجابهة المروجين والموزعين من خلال إبلاغ الجهات الرسمية كإدارة مكافحة المخدرات، وهو واجب ديني ووطني، ومسؤولية مجتمعية عظيمة.

يُذكر أن جميع المحاضرات ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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