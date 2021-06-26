ضحية الطفل معاذ عيسى : كان عاوز الناس تقول عليه كسر دماغ واحد (نص التحقيقات)

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تنشر «المصري اليوم»، نص أقوال الطفل حسن شريف علوان، الذي غرس جاره في حلوان بالقاهرة، معاذ عيسى «طفل ذا فويس كيدز»، مفتاح في رأسه، أثناء مشاجرة دارت بينهما، خلال تحقيقات النيابة العامة.

وكشف المجني عليه، أن «معاذ» كان يتنمر به بسبب فتاة قريبة له، وأنه أراد ضربه بالمفتاح «علشان يعمل نمرة في المنطقة وتسمع بين الناس ويقوللوا هو كسر دماغ واحد في الشارع ومحدش يقدر يكلمه».

وإلى نص التحقيقات:

اسمي/ حسن شريف محسن مصطفى علوان

السن/ 14

اعمل/ طالب في الصف الثاني الإعدادي

حلف اليمين

س: هل لديك القدرة على التحدث والسؤال وسرد تفاصيل الواقعة؟

ج: أيوة الحمد لله.

س: وما هو المستوى الدراسي الذي تقوم بدارسته الآن؟

ج: أنا طالب في الصف الثاني الإعدادي.

س: وهل قمت بإجراء الامتحانات الخاصة بالدراسة؟

ج: أيوة امتحنت وأخدت الإجازة ومنتقل إلى الصف الثالث الإعدادي.

س: إذًا ما تفصيلات حدوث إصابتك؟

ج: اللي حصل إني أنا يوم الواقعة بتاريخ 7/6/2021 كنت نازل من البيت ورايح أقابل صديقي المدعو على الدين، ووقتها لما نزلت كان قاعد قدام البيت اللي قصادي المدعو معاذ عيسى، وكان بصحبته واحد بيشتغل في جراج واسمه جمال، وسمعت وأنا نازل وماشي قدامهم معاذ بيقول بصوت عالي السطوح عالي أو جملة السطح عالي وكان بيقول جملة يا خروف وكانوا هما بيضحكوا بصوت عالي فأنا وقتها ما اخدتش الكلام على نفسي وافتكرت أنهم بيهزروا مع بعض طبيعي ومشيت وكملت في طريقي وروحت البلايستيشن عندنا في المنطقة، ولما روحت هناك قعدت شوية ولقيت معاذ وجمال جم ورايا ودخلوا البلايستيشن وفضلوا يرددوا نفس الكلمات والضحك اللي كان بيقولوه فأنا وقتها شكيت أن الكلام دا عليا وحصل ما بيني وبين معاذ حوار في البلايستيشن ولقيته بيقوللي هو السطوح عالي يا حسن فقولته يعني إيه فلقيته بيقوللي مفيش بضحك فكملت القعدة وبعدها بشوية روحت قابلت صاحبي على الدين، وكنا متفقين في اليوم دا إننا هنروح مع بعض نادي غرب عندنا في حلوان ولما روحت النادي أنا وعلي لقيناه زحمة والكلام دا كان بعد العصر تقريبًا في نفس اليوم، فأخدنا نفسنا ورجعنا تاني عند البيت عندنا وهناك قابلت معاذ للمرة التالتة وكان واقف مع جمال برضو وكانت المسافة ما بينا بعيدة شوية يعني بعرض شارع تقريبًا وكل واحد فينا كان على رصيف، لأننا ساكنين في عمارتين قصاد بعض فأنا سمعت نفس الجملة طلعت من معاذ للمرة التالتة وبيقول السطوح عالي وكلمة يا خروف بصوت عالي فأنا وقتها قولتله بصوت عالي أنت بتوجه الكلام دا لمين فقاللي لكل خروف قدامي مع العلم إني كنت واقف قدامه على الرصيف التاني ومعايا صاحبي على الدين وأكيد هو ميقصدش حد غيرنا إحنا الاتنين ووقتها لقيت على راح له وبيقوله أنت بتتكلم معانا ليه وعايز تتخانق يعني فشوفته بيبلطج على صاحبي على الدين، وبقى يشوحله ويقوله أنت مالك وبتحشر نفسك ليه فأنا روحت ناحيتهم، وقولتله أنت ملكش كلام مع على وكلمني أنا وتقريبًا هو مسمعنيش علشان صوته كان عالي وحطيت إيدي على كتفه وبقوله أتكلم معايا انا فلقيته زق إيدي من على كتفه ووقتها نضارته وقعت على الأرض لقيته زعق أكتر واتعصب وجه يديني بالقلم على وشي فالقلم جه في على وكان على بيحوش ما بينا وواقف ما بينا فأنا طبعًا اتعصبت لما لقيته كان هيضربني بالقلم وجيت أحاول ارد له الضربة لقيت الضربة بتاعتي اللي كنت هضربهاله جت في على ووقتها على اتحرك من وسطنا بعد ما أخذ ضربتي وبقينا إحنا الاتنين في وش بعض ومفيش حد ما بينا، وأنا كنت لمحت في إيده مفاتيح كان ماسكها في إيده اليمين وكنت مركز معاه ولقيته لما بقينا في وش بعض راح استعمل المفاتيح وضربني بيها ضربة جامدة لدرجة أن مفتاح منهم غرز في دماغي ووقتها أنا حسيت أن جسمي ساب خالص، وجريت على الصيدلية وكان معايا صاحبي على، ومعاذ خاف وقتها وكان جري ورايا علشان يشيل المفاتيح من دماغي لكن هو معلمش كده ودخلت الصيدلية والدكتور شاف حالتي فاخدني وطلعت على المستشفى وعملت عملية وحالتي بقت صعبة من ضربة المفتاح اللي غرز في دماغي وأنا خرجت من المستشفى إمبارح علشان إجراءات كورونا ومينفعش أقعد أكتر من كده وحاليًا حاسس بصداع في عيني ودوخة لما أكون نايم وأقوم أقف على رجلي وركبي بتبقى سايبة شوية وهو دا اللي حصل.

س: متى وأين حدثت تلك الواقعة الخاصة بحدوث إصابتك؟

ج: الكلام دا حصل بتاريخ 7/6/2021 حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً قدام بيتي.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك في المكان سالفي الذكر؟

ج: أنا وقتها كنت نزلت وروحت البلايستيشن وكان وقتها تقريبًا بعد العصر ومن هناك طلعت قابلت صاحبي على الدين، علشان كنا متفقين إننا هنروح نادي غرب عندنا في منطقة حلوان، ولما لقينا النادي كان زحمة فرجعنا تاني ناحية بيتنا.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا صاحبي على الدين عبداللطيف.

س: ومن محدث إصابتك تحديدًا؟

ج: اللي ضربني هو المدعو معاذ محمد أحمد عيسى.

س: وهل هناك ثمة أشخاص قاموا بالاشتراك مع المتهم معاذ محمد أحمد عيسى أو تحريضه على واقعة التعدي عليك؟

ج: لا.

س: وما هي كيفية تقابلك مع المتهم معاذ محمد أحمد عيسى للوهلة الأولى؟

ج: أنا قابلته يوم الواقعة، لما كنت نازل من البيت ورايح البلايستيشن وكان هو وقتها قاعد قدام العمارة بتاعته، لأننا ساكنين في عمارتين قصاد بعض.

س: وهل كان برفقة المتهم معاذ محمد أحمد عيسى، ثمة أشخاص آخرين؟

ج: أيوة كان معاه واحد اسمه جمال.

س: وما هي بيانات ذلك الشخص الذي يُدعى جمال؟

ج: أنا معرفتش باقي اسمه لكن اللي اعرفه عنه أنه بيشتغل في الجراج اللي جنب العمارة اللي ساكن فيها معاذ.

س: وهل للمدعو جمال ثمة دور في واقعة التعدي عليك؟

ج: لا.

س: وهل من ثمة حوار دار بينك وبين المتهم في ذلك الوقت؟

ج: هو مكنش حوار وكان معاذ بيرمي ويلقح كلام وأنا نازل.

س: وما هي مضمون تلك العبارات التي كان المتهم يقوم بترديدها حال مشاهدته لك؟

ج: هو كان بيقول كلمة السطوح عالي وكلمة يا خروف وكان بيضحك بصوت عالي.

س: وما الذي دعا المتهم إلى ترديد تلك الكلمات حال مشاهدته لك؟

ج: علشان يستفزني.

س: وهل قمت بالتوجه إليه والرد على تلك الكلمات؟

ج: لا لأني ما اخدتش الكلام على نفسي.

س: وهل من المعتاد قيام المتهم بترديد تلك الكلمات لك كلما شاهدك في ثمة أماكن؟

ج: لا دي كان أول يوم يقول الكلام دا أول ما يشوفني.

س: إذًا ما الذي دعاه إلى ترديد تلك الكلمات حال مشاهدته لك يوم الواقعة الموافق الاثنين 7/6/2021؟

ج: علشان أنا فهمت من كلامه وتلقيحه عليا أن هو بيقول على موضوع بنت قريبتي من بعيد.

س: وما هو طبيعة ذلك الموضوع الخاص بتلك الفتاة؟

ج: علشان في بنت قريبتي من بعيد ماشية أو بتتكلم مع جمال وعلشان هي قريبتي وجمال قال لمعاذ على كده فهو رمى الكلام عليا وبقى يغظني.

س: وهل كنت على علم بذلك الموضوع سالف ذكره؟

ج: أيوة أنا كنت عارفه من قبل الواقعة بأسبوع، وكان وقتها لما حسن كان بيشوفني مكنش بيلقح عليا اللي كان بيقولهولي وابتدا يقول الكلام ويتريق عليا من اليوم اللي حصلت فيه الواقعة، وهو نفس اليوم اللي جمال قاله على الموضوع دا.

س: وما هي وجهتك عقب نزولك من مسكنك في ذلك اليوم؟

ج: أنا طلعت على البلايستيشن.

س: وهل تقابلت مع المتهم عقب توجهك إلى ذلك المكان؟

ج: أيوة.

س: وكيف كان ذلك التقابل؟

ج: أنا لما دخلت البلايستيشن قعدت شوية مع صحابي وبعدها بنص ساعة تقريبًا، لقيت معاذ جه البلايستيشن وكان معاه واحد كمان.

س: وهل حدث ثمة تواصل فيما بينك وبين المتهم في ذلك الوقت؟

ج: لقيته بيلقح نفس الكلام اللي قالهولي وبيوجهلي كلام ويقوللي هو السطوح عندكم عالي يا حسن فقولتله يعني إيه الكلام دا فلقيته بيضحك ويقول مفيش مفيش فأنا قولتله متهزرش معايا وقتها.

س: وهل من المعتاد أن تقوم أنت والمتهم بالمزاح مع بعضكما البعض؟

ج: لا علشان إحنا كل واحد فينا عنده صحابه ومش بنتكلم مع بعض، آخر عارفين إننا جيران ومع بعض في المدرسة.

س: وما هو رد فعلك تجاه تلك الكلمات التي قام المتهم بترديدها لك؟

ج: أنا قولتله متهزرش معايا وهو بالنسبة لي دمه تقليل فمبحبش الهزار معاه ومشيت من قدامه، وقعدت شوية مع صحابي وبعد كده اتحركت من البلايستيشن.

س: وما هي وجهتك عقب تحركك في ذلك الوقت؟

ج: أنا وقتها قابلت على صاحبي وطلعنا روحنا النادي عندنا في حلوان.

س: وما هي المدة التي قمتم بالمكوث بها بداخل ذلك النادي؟

ج: حوالي ربع ساعة تقريبًا ووقتها كان الموضوع بقى بالليل، واتحركنا من النادي، لأنه كان زحمة.

س: وما هي وجهتك أنت وصديقك عقب خروجك من النادي؟

ج: إحنا طلعنا من النادي، وروحنا عند البيت عندنا في الشارع.

س: وهل تقابلت مع المتهم معاذ محمد أحمد عيسى عند وصولك إلى أمام مسكنك؟

ج: أنا قابلته وكان هو واقف مع المدعو جمال، وأنا كنت واقف مع صاحبي على.

س: وما المسافة التي كانت تفصل فيما بينكما في ذلك الوقت؟

ج: كانت مسافة عرض الشارع، لأنه كان واقف قدام عمارته، وأنا واقف قدام عمارتي.

س: وهل من ثمة تواصل تم بينكما في ذلك الوقت؟

ج: أيوة.

س: وما هو مضمون ذلك التواصل؟

ج: أنا سمعته بيقول نفس الجمل اللي قالهالي لما كنت نازل من البيت وكمان لما كنت في البلايستيشن، وهي يا خروف والسطوح عالي وبيضحك بصوت عالي.

س: وما هو رد فعلك عقب سماعك لتلك الكلمات في تلك المرة؟

ج: أنا قولتله بصوت عالي برضو أنت بتوجه الكلام دا لمين.

س: وما هو رد فعل المتهم تجاه ذلك؟

ج: لقيته بيقول أنا بوجه الكلام دا لكل خروف.

س: وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج: لقيت على صاحبي راح له وسمعتهم بيتكلموا مع بعض، وعلي بيقول له أنت عايز تتخانق يعني فشوفت معاذ بيبلطج على صاحبي على ويقوله أنت بتحشر نفسك ليه.

س: وما هو رد فعلك تجاه ذلك الحوار الذي حدث فيما بين المتهم وبين المدعو على الدين؟

ج: أنا روحت ناحيتهم وقولت لمعاذ وقولتله اتكلم معايا أنا، وكان بيعلي صوته علينا وإحنا واقفين قصاده فأنا حطيت إيدي عليه ملكش دعوة بعلي لقيته اتعصب أكتر وقال نزل إيدك من على لما كنت حاطط إيدي على كتفه فوقتها النضارة وقعت على الأرض.

س: ما قولك فيما قرره المتهم بالتحقيقات من قيامك بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب في كسر النضارة التي كان يرتديها؟

ج: محلصش لأن أنا لما كنت حاطط إيدي على كتفه وهو بيفرك قدامي فجسمه اتحرك جامد، والنضارة وقعت على الأرض واتعصب أكتر.

س: وما هو رد فعل المتهم عقب سقوط النضارة التي كان يرتديها أرضًا؟

ج: أنا لقيته اتعصب وكان هيضربني.

س: وهل كان المتهم بحوزته ثمة أسلحة بيضاء أو أدوات في ذلك الوقت؟

ج: هو كان معاه مفاتيح.

س: وهل تمكن المتهم من التعدي عليك آنذاك؟

ج/ لا.

س: وما الذي حال دون ذلك؟

ج: هو كان هيضربني بالقلم لكن القلم جه في وش على صاحبي، وهو بيحوش ما بينا إحنا الاتنين.

س: وهل قمت بمحاولة رد ذلك الاعتداء الواقع عليك في ذلك الوقت؟

ج: في الحقيقة أنا كنت ناوي اضربه بالبوكس، لأني كنت شايفه هيضربني بالقلم لكن الضرربة بتاعتي جت في على صاحبي.

س: وهل كان هناك ثمة أشخاص آخرين حاولوا التفرقة فيما بينك وبين المتهم آنذاك؟

ج: محدش حاول يحوش ما بيننا غير على صاحبي، ولما على أنا ضربته بالبوكس من غير ما أقصد لقيته اتحرك من ما بينا، وبقينا أنا ومعاذ في وش بعض.

س: وما هي الأفعال التي قام بها المتهم في ذلك الوقت؟

ج: وقتها إحنا الاتنين بقينا في وش بعض، وكان حسن معاه المفاتيح.

س: وهل قام المتهم معاذ محمد أحمد- باستخدام تلك المفاتيح في التعدي عليك؟

ج: أيوة.

س: ومن أين تحصل المتهم على تلك المفاتيح؟

ج: هي مفاتيحه الشخصية.

س: وما هو طبيعة ذلك المفتاح المستخدم في التعدي عليك؟

ج: هو أنا عرفت أنه مفتاح عربية.

س: وكيف وقفت على ذلك؟

ج: أنا عرفت بعد كدة من صحابي أنه مفتاح عربية لأنني مشوفتوش لما كان في دماغي.

س: ما قولك فيما قرره المتهم بالتحقيقات من أن المفتاح المستخدم في واقعة التعدي عليك هو مفتاح خاص بمسكنه وليس مفتاح السيارة؟

ج: علشان هو لو مفتاح شقة كان هيبقى صغير عن اللي دخل في دماغي، لكن أنا عرفت أن المفتاح كان كبير.

س: وبأي يد كان المتهم ممكسًا بتلك المفاتيح؟

ج: هو كان ماسكها بإيده اليمين.

س: وهل قام المتهم بإخراج تلك المفاتيح من جيبه والتعدي بها عليك، أم كانت تلك المفاتيح ممسكًا بها في يده قبل التعدي عليك؟

ج: هو غالبًا كان ماسكها في إيده.

س: وهل تناهى إلى بصرك سقوط تلك المفاتيح منه أرضًا أثناء دفعكما لبعضكما البعض؟

ج: أنا ما اخدتش بالي، لأني كنت مركز معاه لما كان بيزقني فكنت برجع لورا شوية عنه، وممكن تكون المفاتيح وقعت منه فعلاً وبعد كده جابها من الأرض.

س: وما هي كيفية قيام المتهم بالتعدي عليك آنذاك؟

ج: هو ضربني بالمفتاح وكانت الضربة بتاعته جامدة لدرجة أن الضربة بتاعته خلت مفتاح من ميدالية المفاتيح اللي كان مساكها غرز في دماغي.

س: وكم عدد الضربات التي قام المتهم بتسديدها إليك باستخدام تلك المفاتيح؟

ج: هو ضربني بالمفتاح مرة واحدة.

س: وأين استقرت تلك الضربة؟

ج: في دماغي من الناحية الشمال.

س: وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المتهم آنذاك؟

ج: المسافة كانت قريبة جدًا ويعتبر بطول دراعه.

س: وما هي وجهتك للمتهم في ذلك الوقت وما هي وجهته لك؟

ج: إحنا كنا وجهًا لوجه.

س: وما هي مستوى الأرض الذي كنتما تقفان عليها؟

ج: إحنا كنا واقفين في الأرض وبنفس مستوى بعض.

س: وما هي حالة الضوء والرؤية آنذاك؟

ج: الرؤية كانت واضحة، لأن في نور في الشارع.

س: وبأي يد كان المتهم ممسكًا بتكل الأداة؟

ج: هو كان ماسك المفاتيح بإيده اليمين علشان كده، وهو لما ضربني الضربة بتاعته جت في دماغي من الناحية الشمال.

س: ومن تحديدًا الأعلى والأطول قامةً من الآخر؟

ج: أنا أطول منه شوية بس حاجة بسيطة.

س: ما قولك فيما قرره المتهم بالتحقيقات من أنه وأثناء قيامه بصد الضربة الصادرة منك براسه ناحيته قام بوضع المفتاح أعلى جبهته مما تسبب في حدوث إصابتك؟

ج: أكيد الكلام دا مش صحيح، لأني لو كنت هديله ضربة بدماغي كنت هتعور في وشي أو جبهتي «قورتي»، لكن أنا اتعورت في دماغي من ناحية الشمال من ورا لما ضربني بالمفتاح جامد.

س: وهل حاولت المقاومة أو رد الاعتداء الواقع عليك آنذاك؟

ج: لا.

س: وما الذي حال دون ذلك؟

ج: لأني لما أخدت الضربة بتاعه المفتاح أنا جسمي ساب ومكنتش قادر إني أقاومه، أو أرد له الضربة بتاعته.

س: وهل كان بإمكان المتهم موالاة التعدي عليك؟

ج: تقريبًا لا علشان هو خاف، لما شاف أن المفتاح من ميدالية المفاتيح اللي ضربني بيها غرز في دماغي فوقتها أنا جريت من قدامه.

س: وهل قام المتهم بمحاولة اللحاق بك أثناء انصرافك من أمامه؟

ج: هو جري ورايا.

س: وما هو سبب قيام المتهم بالعدو خلفك؟

ج: أنا لقيته بيقوللي أقف أقف علشان اشيلهولك فأنا زقيته وطلعت أكمل جري على طول.

س: وهل كان المتهم على علم بمكان وزمان تواجدك في ذلك الوقت؟

ج: هو من وقت ما رجعت من النادي، إحنا كنا واقفين قصاد بعض.

س: وما هي المدة التي استغرقها المتهم في التعدي عليك؟

ج: الموضوع كله من وقت ما ابتدينا نشد مع بعض لحد ما ضربني بالمفتاح مكملش دقيقة.

س: وما التصرف الذي بدر منك عقب تلقيك تلك الضربة؟

ج: أنا روحت الصيدلية اللي قريبة من بيتي.

س: وهل من ثمة إجراءات طبية اتخذت معك في ذلك الوقت؟

ج: الدكتور اللي كان موجود في الصيدلية، قاللي نام على الأرض لحد ما أقفل الصيدلية.

س: ولماذا قرر الطبيب تلك الكلمات؟

ج: علشان المفاتيح كانت متعلقة في رأسي.

س: وما هي وجهتك عقب ذلك؟

ج: إحنا روحنا 3 مستشفيات.

س: وما هو قصد المتهم معاذ محمد أحمد عيسى من التعدي عليك؟

ج: هو قصده أنه يعمل نمرة عليا علشان الناس تقول عليه إن هو كسر دماغ واحد في الشارع، ومحدش يقدر يكلمه بعد كده.

س: وكيف وقفت على ذلك؟

ج: علشان هو دا اللي حصل، والنمرة بتاعته تفضل مسمعة في المنطقة، ومحدش يقرب له.

س: وهل قصد المتهم من التعدي عليك إزهاق روحك؟

ج: لا.

س: وكيف وقفت على ذلك؟

ج: علشان هو ضربني ضربة جامدة، وأنا أعتقد أن هو عايز يؤذينى.

س: هل كان المتهم قاصدًا ومتعمدًا النتيجة الاحتمالية التي حدثت نتيجة ما أقدم عليه من فعل مادي، وما أحدث بك من إصابات؟

ج: أنا معرفش بس الضربة بتاعته جت في دماغي، ومجتش في إيدي.

س: وما تعليلك للنتيجة التي وقعت وما صدرت من المتهم بالتعدي عليك والتي ترتب عليها حدوث إصابتك في رأسك؟

ج: الضربة كانت جامدة وغرزت المفتاح في دماغي دليل على كده.

س: وما هي حالتك الصحية الآن؟

ج: أنا ما زلت تعبان وبحس بدوخة على طول وصداع متواصل وجسمي سايب.

س: هل ترغب في عرضك على مصلحة الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليك؟

ج: أيوة.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا (تمت أقواله)

