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كيف سترد على تجاوزات مستشار أردوغان؟ سامح شكرى يُجيب ()

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كيف سترد مصر على تجاوزات مستشار أردوغان؟ سامح شكرى يُجيب (فيديو) كيف سترد على تجاوزات مستشار أردوغان؟ سامح شكرى يُجيب ()

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافيًا توجه وفد مصري إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريبًا.

وأوضح «شكرى» خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC »، مساء الجمعة، أنه لا يوجد أي موعد محدد حاليًا لاستئناف الجلسات الاستكشافية للنظر في العلاقات المصرية التركية، مشيرًا إلى تحفظ مصر على عدد من السياسات التركية خاصة بعد تجاوزات مستشار أردوغان.

وتابع: «هناك تمثيل دبلوماسى على الجانبين على مستوى القائم بالأعمال ويتم من خلاله الحوار السياسى الطبيعى في نقل الرسائل وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصل بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج توصيلها إلى الجانب التركى».

وأكد «شكرى» أنة تم بناء على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم يكن هذا من اختصاصها وفقًا لبنود اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أنها قوات مطالبة بالخروج بناءً على مطالب المجتمع الدولي وبناء على مخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا.

سامح شكرى: نتوقع بأن تصاغ العلاقات المصرية- التركية على المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة

وحول قرار تركيا بوقف استخدام الأراضى التركية كمنصة للهجوم على الإدارة المصرية، قال: نحن نتوقع بأن تصاغ العلاقات المصرية- التركية على المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، عدم السماح بأى نشاط على أراضى الدولة في اطار زعزعة استقرار دولة أخرى وهذه هي المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة والتى نسير عليها ونعتمدها وتوقع في كل علاقتنا ان تبادلنا الدول نفس هذه المبادىء«.

المصرى اليوم

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