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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهاده الإعدادية بمركز الفرافرة

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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهاده الإعدادية بمركز الفرافرة محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهاده الإعدادية بمركز الفرافرة

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كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذين بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما تم تكريم مدرسة اللواء صبيح الإعدادية كأفضل مدرسة في تحقيق النتائج بالمركز.

المصرى اليوم

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