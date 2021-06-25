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لو قتلني إرهابي .. إبراهيم عيسى يكشف عن وصيته لأسرته وأصدقاءه

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لو قتلني إرهابي .. إبراهيم عيسى يكشف عن وصيته لأسرته وأصدقاءه لو قتلني إرهابي .. إبراهيم عيسى يكشف عن وصيته لأسرته وأصدقاءه

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صحيفة واشنطن بوست وكل دوائر المراكز البحثية والصحفية في أمريكا وأغلب أوروبا تتبنى الرواية الاخوانية أكثر من الإخوان أنفسهم والتعامل مع 30 يونيو على أنها انقلاب عسكري، موضحا أن هذه المراكز البحثية تنحاز إلى الارهاب ويرفضون أحكام الاعدام تجاه الاخوان ويزعمون أنهم سجناء رأي.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أنه ضد عقوبة الاعدام بصفة عام سواء على سياسيين أو جنائيين، حتى لو قتل هو على يد أحد العناصر الارهابية، كاشفا عن وصيته حال وفاته على يد إرهابي قائلا: «لو في ارهابي قتلني أنا مش عايزه يعدم ودي وصيتي لأهلي وأصدقائي».

وتابع: «أنا ضد عقوبة الاعدام ولكن برضو أنا لا اوافق على كلام المراكز البحثية الأوروبية والامريكية على اعتبار الاخوان مسجونين سياسيين ودي تبقى مسخرة»، مؤكدا ان الاخوان تنظيم إرهابي متطرف ولا يجب أن يقدموا على أنهم سجناء رأي، لافتا إلى أن بها سجناء رأي ليسوا ارهابيين ولا يصح دخولهم السجن من الأساس.

المصرى اليوم

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