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اختتمت مساء اليوم الجمعة 25-6-2021 مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون في 4 مجموعات مختلفة.

وحقق منتخب البحرين فوزا ثمينا على حساب نظيره الكويت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ليكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين إلى البطولة.

وكانت منتخبات السودان وعمان وموريتانيا والأردن ولبنان وفلسطين قد ضمنت تواجدها في البطولة عبر بوابة التصفيات أيضاً.

لتكون المجموعات المتنافسة في البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، المملكة العربية السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان.

ويستهل المنتخب الوطنى، الذي يقودة حسام البدرى، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.

وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، السودان، يوم الرابع من ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم السابع من الشهر ذاته.

وفي حال تأهله، إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.