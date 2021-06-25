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جوجل تطلق تحذيرا إذا كانت نتائج البحث جديدة وغير موثوقة

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جوجل تطلق تحذيرا إذا كانت نتائج البحث جديدة وغير موثوقة جوجل تطلق تحذيرا إذا كانت نتائج البحث جديدة وغير موثوقة

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ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أن شركة «جوجل» الأمريكية تختبر حاليا ميزة جديدة ستحذر المستخدمين عندما يؤدي بحثهم إلى نتائج جديدة وتفتقر إلى مصادر موثوقة.

وسيظهر لهؤلاء المستخدمين مربع أعلى نتائجهم يقول: «يبدو أن هذه النتائج تتغير بصورة سريعة، وإذا كان الموضوع جديدا فقد يستغرق وقتا أحيانا لإضافة نتائج بواسطة مصادر موثوقة».

وأوضح منسق بحث «جوجل» داني سوليفان في تصريحات لـموقع «Recode» أنه «عندما يجري شخصا بحثا على محرك البحث الشهير، فإننا نحاول قدر استطاعتنا أن نعرض عليه المعلومات الأكثر صلة وموثوقية، إلا أننا نحصل على نتائج بحث جديدة تماما علينا».

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