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"عيوني" الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي

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تهدف لتعزيز الجانب الوقائي والتوعية بصحة العيون بين أفراد المجتمع

في إطار التعاون المجتمعي وتفعيل التكامل بين القطاعات الغير ربحية، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين، وقعت جمعية عيوني الصحية يوم أمس الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1442هـ، اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بحي النظيم والجنادرية.

وتفصيلاً، وقع الاتفاقية من جانب الجمعية مديرها التنفيذي خالد بن محمد الفقيه، المُكلف فيما مثل ورود نوارة مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية نورة العقلا، وذلك بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

وشهد الاتفاقية الأمين العام للجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والذي بارك هذه الشراكة وأشاد بما يقوم به فريق ورود نوارة من أعمال تطوعية لها بالغ الأثر في الارتقاء بجودة العمل المجتمعي في المملكة، كما أكد على أهمية الاحتساب والثمرة التي يجنيها المتطوع المحتسب بما يعود عليه بالخير والبركة والسعادة في حياته.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية للتوعية بأهمية صحة العيون وفق معايير مؤسسية احترافية، حيث يقدم ورود نوارة التطوعي خدمات المساندة والتنظيم والدعم لهذه المناشط، كما تهدف الشراكة لتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل بما يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية بين "عيوني" و"ورود نوارة التطوعي" لتعزيز استثمار العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الصحيــة النوعـيـة في مجال صحة العيون والخدمات العلاجية وفقاً لأولوية الاحتياج، ولتعزيز الجانب الوقائي والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع، ويمتلك فريق ورود نوارة خبرة طويلة في صناعة وتنظيم المبادرات التطوعية النوعية مع جهات حكومية وجمعيات خيرية داخل المملكة وخارجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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