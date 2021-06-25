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شكري: المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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شكري: المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شكري: المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار «شكري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي »، مساء الجمعة، إلى أن هناك أطر تم دعمها ومنها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، وخروج المرتزقة من كل الأراضي الليبية، لافتا إلى أنه كان هناك توافق دولي واسع لدعم الوضع في ليبيا.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، أن المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

المصرى اليوم

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