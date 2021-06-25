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«الري»: مرونة قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

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«الري»: مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة «الري»: مرونة قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

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قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مبدأ الدولة المصرية في قضية سد النهضة ثابت وواضح، وهو الوصول لاتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن أبدت قدر هائل من المرونة، ولكنها قوبلت بتعنت ومماطلة من الجانب الاثيوبي.

وأوضح «غانم»، أن هناك تناقض في تصريحات المسئولين الإثيوبيين بخصوص السد، منوها أن إثيوبيا تروج أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وحل أزمة الكهرباء لدى الشعب الإثيوبي.

وتابع: «احنا مش ضد التنمية في إثيوبيا ولكن ازاي المسئولين بيتكلموا عن إنتاج السد للكهرباء وبعدين يقولوا نصدر الكهرباء للخارج»، منوها أن المسئولين الإثيوبيين يستخدموا هذا السد في إطار الدعاية ويضحكوا على الشعب الإثيوبي.

المصرى اليوم

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