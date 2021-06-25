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المفتي : معظم الكنائس بُنيت بعد دخول الإسلام ()

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المفتي : معظم الكنائس بُنيت بعد دخول الإسلام (فيديو) المفتي : معظم الكنائس بُنيت بعد دخول الإسلام ()

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علق الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، على مسألة تحريم بناء الكنائس، قائلاً: أن الليث بن سعد، وهو من أكابر الفقهاء ومعاصر للإمام مالك، كان له دور علمي وآخر اجتماعي، ودوره العلمي يقول لنا بوضوح أنه عند دخول عمرو بن العاص إلى ومحاربته للرومان وقف إلى جواره المسيحيون المصريون واستطاعوا طرد الرومان.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكنائس معظمها بُنيت بعد دخول الإسلام.

وحول ما يعرف بمصطلح «الإسلام المصري»، فقال المفتي: إن الإنسان المصري له سمة خاصة، وكتب عنه جمال حمدان في كتابه «شخصية مصر»، فالمصري على دوام التاريخ لم نلحظ منه أي فروقات بين شخص وآخر رغم اختلاف المعتقد، ومن ثم فتجربة مصر فريدة ولا بد أن نعمقها ونتمسك بها أكثر.

المصرى اليوم

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