طلب أمريكي لإيران: على طهران التواصل مع «الطاقة الذرية» فورًا

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نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه يجب على طهران التواصل مع وكالة الطاقة الذرية «دون تأخير» لضمان استمرار اتفاق مراقبة الأنشطة النووية في إيران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الجمعة أن الحكومة الإيرانية لم ترد حول مسألة تمديد اتفاق المراقبة، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن إيران لم ترد على المبادرة الخاصة بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انقضى سريانه بحلول 25 يونيو، وقالت في هذا السياق: «من الضروري أن تقدم إيران ردا فوريا حول هذه المسألة».

وأضافت الوكالة أن مديرها العام، رافائيل غروسي، شدد على «الأهمية الحيوية» لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.