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أول رد من وزير الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن المواجهة العسكرية ()

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أول رد من وزير الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن المواجهة العسكرية (فيديو) أول رد من وزير الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن المواجهة العسكرية ()

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفا: «نحن نعلم ما هي مصلحة وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة mbc مصر: «نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حال وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها».

وحول شراء المياه من إثيوبيا، قال: «هذه قاعدة لن تستقر إطلاقا وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما تطرح على سبيل الغلوشة».

المصرى اليوم

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