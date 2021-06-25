أخبار عاجلة

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إقبال كبير من المواطنين علي شواطئ بورسعيد

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبال المواطنين عليها من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توافد مئات الرحلات الداخلية من المحافظات المختلفة على المحافظة.

وأعلن مؤجرو الشماسي والكافتيريات المطلة على الشاطئ عن تخفيضات بحيث يتراوح سعر 5 كراسي ومنضدة وشمسية بين 20 جنيه إلى 100 جنيه، وذلك حسب نظافة والخدمات المقدمة للمصطافين على الشاطئ.

وقضى المصطافون أوقاتهم في ممارسة الألعاب الشاطئية والاستمتاع بنسيم البحر، وكذلك الاستمتاع بالحفلات التي نظمها أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسمسمية.

ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، 60 منقذًا بطول الشواطئ، فضلًا عن شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بطول الشاطئ والكافتريات المطلة عليه.

إقبال كبير من المواطنين علي شواطي بورسعيد ونشر ٦٠ منقذ علي طول الشاطي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو