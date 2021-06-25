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شرطة مكة تطيح بعصابة تخصصت في سرقة المركبات وارتكبت 18 جريمة

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شرطة مكة تطيح بعصابة تخصصت في سرقة المركبات وارتكبت 18 جريمة شرطة مكة تطيح بعصابة تخصصت في سرقة المركبات وارتكبت 18 جريمة
3 مواطنين ومقيم.. وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

شرطة مكة تطيح بعصابة تخصصت في سرقة المركبات وارتكبت 18 جريمة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا (18) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في سرقة المركبات التي يتركها قائدوها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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