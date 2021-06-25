تفاصيل مران الإسماعيلي قبل مواجهة سموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري.

المران تخلله مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية الهجومية بجانب التسديد بعيد المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.

كما تم تخصيص تدرييات على الكرات العرضية والضربات الثابتة، المران شهد إقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها من قبل إيهاب جلال، المدير الفني، عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء وظهرت حالة كبيرة من الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين سعيا لحصد الانتصار من الإسكندرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.