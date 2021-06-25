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افتتاح مهرجان مانجو أسوان

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افتتاح مهرجان مانجو أسوان افتتاح مهرجان مانجو أسوان

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افتتحت الدكتورة غادة ابوزيد نائب محافظ اسوان، مهرجان مانجو أسوان 2021 بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والذي تنظمه الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة بمشاركة 12مزارع وتاجر من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة ويستمر على مدار 5 أيام.

ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللإقتصاد القومى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد بأن تنظيم المهرجان يأتى في ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية، لافته إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت إسم «مانجو الجنوب» لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون إحتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان، وأضافت أبوزيد بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة في أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقه، موضحة بأن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بادفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور حسن الأمين مستشار محافظ أسوان للإستثمار بأن تنمية محصول المانجو في أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوي والإستراتيجي والذي يخدم الألاف من الأسر الأسوانية، منوهاً بأن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حالياً بطرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص إستثمارية .

المصرى اليوم

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