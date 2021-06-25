أخبار عاجلة

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موسيماني: مباراة الأهلي ضد الترجي صعبة.. ونخوض البطولة بدون لاعبنا «الأهم»

Print
موسيماني: مباراة الأهلي ضد الترجي صعبة.. ونخوض البطولة بدون لاعبنا «الأهم» موسيماني: مباراة الأهلي ضد الترجي صعبة.. ونخوض البطولة بدون لاعبنا «الأهم»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مباراة الترجي غدًا في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون مفتوحة من الفريقين، وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم اليوم الجمعة: «سنخوض مباراة الترجي غدًا بمميزات قليلة، ونحن نعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يؤكد صعوبتها».

وأضاف: «سجلنا هدفًا في تونس، وهذا لا يعني تأهل الأهلي للنهائي، ولا بد أن نجتهد غدًا لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة».

وأكمل: «المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين أتوقع ذلك. وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدًا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي يسعى إليه، وهو تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا».

واستطرد: «نخوض مباراة الترجي على ملعبنا وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما يسعى الأهلي إليه دائمًا في كل مبارياته، مع كامل الاحترام لرغبة الترجي في تحقيق أهدافه خلال لقاء الغد».

وردا على سؤال حول أفضلية امتلاك الأهلي فرصتين للتأهل، من خلال الفوز أو التعادل على عكس الترجي التونسي، قال موسيماني: «لا أحب اللعب على أكثر من احتمال، أفكر فقط في مصلحة الأهلي وتحقيق هدفي بالتأهل إلى المباراة النهائية، مع كامل احترامي لفريق الترجي ومديره الفني صاحب السيرة الذاتية المميزة في إفريقيا».

ورفض المدير الفني للنادي الأهلي الحديث عن أي شيء يخص المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يخوض مباراة حاسمة غدًا في البطولة ويجب أن يركز جيدًا لتجاوزها.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي عامل مهم وحاسم في المباريات، لكن الفريق لم يلعب أي مباراة إفريقية بجماهير منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه يتمنى رؤيتهم في المدرجات، لأنهم اللاعب رقم 12.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو