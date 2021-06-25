بعد غرس المفاتيح في رأسه.. معاذ عيسى يتهم ضحيته: ضربني بـ«البوكس» وكسر نضارتي

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تنشر «المصري اليوم»، نص أقوال معاذ عيسى، المُعروف إعلاميًا بـ«طفل ذا فويس كيدز»، المتهم بـ«الشروع في قتل» جاره الطفل حسن علوان، بغرس مفتاح في رأسه أثناء مشاجرتهما بمحيط سكنهما في منطقة حلوان بالقاهرة أمام النيابة العامة.

وإلى نص التحقيقات:

اسمي/ معاذ محمد أحمد عيسى

السن/ 14

اعمل/ طالب في الصف الثالث الإعدادي

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في قتل المجني عليه الطفل حسن شريف محسن علوان- بأن قمت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة «مفتاح» وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق إلا أنه خاب إثر جريمتك لسبب لا دخل لإرادتك فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش وأنا مضربتوش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز أداة «مفتاح»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؟

ج: دي كانت مفاتيح البيت بتاعي.

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

ج: اللي حصل أن أنا يوم 7 يونيه الجارى، كان آخر يوم في امتحاناتى وكنت ماشى وقابلت واحد صاحب جراج جنبى اسمه جمال فهو قبل كده كان قال لى: السطح عالى وهو كان بيهزر وأنا معرفش معنى الكلمة دى، ويوم الواقعة هو كان واقف في الشارع قدام الجراج عندى وأنا كنت واقف قدام البيت وطالع البيت ومعايا المفاتيح بتاعتى في إيدى فأنا لما شوفته قولت له نفس الجملة وهو قال لى السطح عالى وكان في نفس الوقت المدعو حسن شريف واقف قدام العمارة عندهم علشان إحنا الاتنين ساكنين جنب بعض فلقيته بيقول لى: تعال ياض تعالى هنا هوأنت تقصد مين بالجملة دى، فأنا قولت له إنى بتكلم مع جمال ومش بتكلم معاك ومقصدكش فلقيته زقنى في صدرى، فأنا قولت له نزل إيدك يا حسن وبعدين راح زقنى تانى وكان معاه وقتها واحد صاحبه أنا معرفوش لقيته بيحاول يمسكنى في الوقت دا كان حسن بيزقنى وأنا لقيت حسن ضربنى بـ«البوكس» في وشى فالنضارة اللى كنت لابسها في عينى العدسة بتاعتها اتكسرت وأنا نظرى ضعيف ومش بشوف من غير نضارة وبعد كده لقيته جاى يدينى بالروسية بدماغه في وشى فأنا حاولت اصد الضربة بإيدى اللى كان فيها المفاتيح بـ«الصدفة» فلقيت مفتاح منهم دخل في دماغه، وأنا مكنتش أقصد أن هو يتعور لأنى كنت بصد ضربة الروسية بتاعته وبعدين روحت القسم وجيت على هنا النهاردة وهو دا اللى حصل.

حسن علوان ضحيته طفل "ذا فويس كيدز"

س: متى وأين حدثت تلك الواقعة؟

ج: الكلام دا حصل يوم الاثنين اللي فات الموافق 7/6/2021 حوالي الساعة الثامنة مساءً قدام بيتي.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك في المكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت واقف قدام البيت وطالع الشقة عندنا.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: وما هي كيفية تقابلك مع المجني عليه حسن شريف محسن لأول وهلة؟

ج: أنا قابلته لما كنت واقف في الشارع وكنت طالع البيت عندنا.

س: وهل من ثمة حوار دار بينك وبين المجني عليه في ذلك الوقت؟

ج: أيوة.

س: وما هو مضمون ذلك الحوار تحديدًا؟

ج: أنا وقتها قبل ما يحصل بينا أي حوار كان في واحد جنبنا اسمه جمال صاحب جراج، فهو من فترة قاللي جملة السطح عالي فأنا وقتها ردتهاله وكان واقف قريب منيّ المدعو حسن شريف ولقيته بيقول لي خد ياض تعالى هنا وأنت بتقول الجملة دي لمين قولتله أنا مقصدكش أنت بالجملة دي.

س: وما هو رد فعل المجني عليه تجاه ما قررته له؟

ج: أنا لقيته زقني في صدري بإيده.

س: وهل كان برفقة المجني عليه ثمة أشخاص آخرين؟

ج: أيوة.

س: ومن تحديدًا كان برفقة المجني عليه وقت ارتكاب الواقعة؟

ج: كان معاه واحد صاحبه أنا معرفوش.

س: وما الذي دعا المجني عليه إلى التعدي عليك ودفعك في ذلك الوقت؟

ج: أنا معرفش بس هو ممكن يكون افتكر أن الجملة اللي قولتها لجمال إني أقصده لكن أنا بلغته إني مقصدهوش هو.

س: وهل كان بحوزتك ثمة أسلحة أو أدوات في ذلك الوقت؟

ج: أنا كنت ماسك المفاتيح بتاعتي في إيدي طبيعي.

س: وهل قمت باستخدام تلك المفاتيح في التعدي على المجني عليه؟

ج: أنا مستخدمتهاش عن قصد أنا كنت ماسكها في إيدي علشان طالع الشقة طبيعي.

س: وما هي كيفية حدوث إصابة المجني برأسه في ذلك الوقت؟

ج: هو بعد ما زقني في صدري لقيته ضربني بالبوكس في وشي والضربة جت في النضارة واتكسرت العدسة بتاعتها.

س: وهل قمت برد الاعتداء الواقعة آنذاك؟

ج: لا.

س: وكيف كان ذلك؟

ج: هو لما ضربني بالبوكس والنضارة اتكسرت أنا بطبعي مش بشوف من غير النضارة ونظري بيبقى ضعيف جدًا، ولقيته وهو واقف في وشي كان هيديني بالروسية بدماغه في وشي فأنا صديت الضربة بتاعته بإيدي ومكنتش اعرف أن المفاتيح اللي كانت في إيدي هي اللي صدت الضربة بتاعة دماغة.

س: وما الذي حدث عقب تصديك لتلك الضربة من المجني عليه؟

ج: أنا لقيت المفتاح فضل في دماغه ومعرفش الوقت اللي فضل فيه المفتاح قد إيه، لأنه راح المستشفى وأنا طلعت البيت لأني مكنتش متوقع أن هو هيتعور جامد.

س: وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المجني عليه في ذلك الوقت؟

ج: المسافة كانت قريبة جدًا.

س: وما هي وجهتك للمجني عليه في ذلك الوقت وما هي وجهته لك؟

ج: إحنا كنا في وش بعض.

س: وبأي يد كنت ممسكًا بتلك المفاتيح آنذاك؟

ج: كنت ماسكها بإيدي اليمين.

س: وما هو مستواك للمجني عليه في ذلك الوقت أثناء تصديك عند قيامه بضربك برأسه؟

ج: هو كان أطول مني حاجة بسيطة.

س: وما هو دور الشخص «المجهول» الذي كان برفقة المجني عليه؟

ج: هو كان عامل إنه بيحوش ما بينا لكن هو كان ماسكني.

ملحوظة: حيث قمنا بتلاوة الحرز المضبوط وهو عبارة عن مفتاح سيارة على المتهم الماثل فأقر بأن ذلك المفتاح هو مفتاح مسكنه وأنه ليس مفتاح سيارة، نظرًا لأنه لا يملك ثمة سيارات، وأنه هو الذي تسبب في حدوث إصابة المجني عليه.

س: ما صلتك بالمفتاح السابق تلاوته عليك الآن؟

ج: دا مفتاح الشقة بتاعتنا في العمارة.

س: ما قولك فيما قرره والد المجني عليه وهو المدعو شريف محسن مصطفى- بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به بالتحقيقات (تلونا عليه أقواله)؟

ج: أنا فعلاً حصلت المشكلة ما بينا لكن مكنتش أقصد إني أعوره، وأنا كنت بصد الضربة بتاعة الروسية بدماغه فهو اتعور وقتها.

س: وهل توجد بينك وبين المجني عليه ثمة خلافات سابقة؟

ج: لا.

س: ما قولك فيما قرره النقيب محمود سعداوي- ضابط مباحث قسم شرطة حلوان بمحضر التحريات المحرر بمعرفته والمؤرخ في 12/6/2021 (تلوناه عليه)؟

ج: أنا مكنتش أقصد إني اضربه.

س: وما هي كيفية ضبطك؟

ج: أنا روحت القسم إمبارح مع والدي وبعد كده جابوني على هنا النهاردة.

س: وهل من ثمة تفتيش تم عليك؟

ج: لا.

س: هل ترغب في سؤالك كمجني عليه بالتحقيقات؟

ج: أنا المدعو حسن ضربني بالبوكس في وشي لكن الضربة خفت وأثرها راح من عيني.

س: وهل قمت بعمل ثمة محاضر أو إجراء ثمة تقارير طبية بخصوص ذلك؟

ج: لا.

س: هل سبق وأن تم ضبطك واتهامك في قضايا مماثلة؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق بصفة عامة؟

ج: لا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا (تمت أقواله).

ملحوظة: الحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه النيابة العامة، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي حيث أن للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى عليه من هروبه، كما لا يخشى به على العبث بالأدلة أو القرائن وانتفاء كافة أركان جريمة الشروع في القتل وكذا انتفاء القصد الجنائي الخاص وهو نية إزهاق روح المجني عليه، ودفع بكيدية الاتهام والتلفيق من جانب المجني عليه لاستغلال سلطة ونفوذ والده حيث أنه دائم تحرير المحاضر الكيدية ومنهم المحضر رقم 11075 لسنة 2021 جنح حلوان من أجل الحصول على المال من أهليه الأشخاص (تمت الملحوظة).