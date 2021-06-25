أخبار عاجلة

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

إيطاليا ضد النمسا في يورو 2020 .. الأزوري يبحث عن تحطيم الأرقام

Print
إيطاليا ضد النمسا في يورو 2020 .. الأزوري يبحث عن تحطيم الأرقام إيطاليا ضد النمسا في يورو 2020 .. الأزوري يبحث عن تحطيم الأرقام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي مساء الغد منتخبي إيطاليا والنمسا في ثاني مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

تاريخ المواجهات:

35 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، فاز الإيطالي في 16 مباراة في حين فاز منتخب النمسا في 11 وتعادلا في 8.

ويمتلك منتخب إيطاليا أفضلية كاسحة في المواجهات بكأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية (تصفيات أو النهائيات)، ففاز في 5 وتعادل في 1.

أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في عام 1998، منذ 23 عامًا، في . (منتخب إيطاليا فاز 2-1).

الطريق إلى دور الـ16:

اكتسح المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بالفوز في جميع المباريات الـ3 وعدم استقباله أي هدف.

منتخب النمسا فاز بمباراتين من 3 في المجموعة الثالثة على حساب منتخبي أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، في حين تلقى الخسارة من منتخب هولندا 2-0، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

مفاتيح اللعب:

تألق المهاجم الهداف تشيرو إيموبيلي وكذلك الجناح المهاجم لورينزو إنسيني، وايضًا لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي خلال مرحلة المجموعات مع المنتخب الإيطالي، لذلك سيكونوا أهم أسلحة المدرب روبرتو مانشيني في مواجهة الغد.

في الجهة الأخرى كان المدافع دافيد ألابا والظهير الأيمن ستيفن لاينر والمهاجم ماركو أرناوتوفيتش أهم عناصر المدرب الألماني فرانك فودا في قيادة منتخب النمسا للأدوار الإقصائية في البطولة.

هل تعلم أن:

- منتخب إيطاليا لم يخسر في جميع مبارياته الـ30 الأخيرة ليعادل رقمه القياسي المحقق في عام 1930. الفوز غدًا على منتخب النمسا سيمنحه رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الكرة الإيطالية.

- منتخب إيطاليا فاز بأخر 11 مباراة بدون أن يستقبل هدفًا واحدًا. الفوز غدًا مع الحفاظ على نظافة الشباك سيرفع السلسلة إلى 12 ليعادل سجله القياسي المحقق خلال الفترة بين 1972 و1974 (12 انتصار متتالي دون استقبال أهداف).

- 50% من مواجهات منتخب إيطاليا في أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأوروبية انتهت بالتعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة (14: تعادلوا في 7، فازوا في 4 وخسروا 3).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم