إيطاليا ضد النمسا في يورو 2020 .. الأزوري يبحث عن تحطيم الأرقام

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يلتقي مساء الغد منتخبي إيطاليا والنمسا في ثاني مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

تاريخ المواجهات:

35 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، فاز المنتخب الإيطالي في 16 مباراة في حين فاز منتخب النمسا في 11 وتعادلا في 8.

ويمتلك منتخب إيطاليا أفضلية كاسحة في المواجهات بكأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية (تصفيات أو النهائيات)، ففاز في 5 وتعادل في 1.

أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في عام 1998، منذ 23 عامًا، في كأس العالم. (منتخب إيطاليا فاز 2-1).

الطريق إلى دور الـ16:

اكتسح المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بالفوز في جميع المباريات الـ3 وعدم استقباله أي هدف.

منتخب النمسا فاز بمباراتين من 3 في المجموعة الثالثة على حساب منتخبي أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، في حين تلقى الخسارة من منتخب هولندا 2-0، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

مفاتيح اللعب:

تألق المهاجم الهداف تشيرو إيموبيلي وكذلك الجناح المهاجم لورينزو إنسيني، وايضًا لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي خلال مرحلة المجموعات مع المنتخب الإيطالي، لذلك سيكونوا أهم أسلحة المدرب روبرتو مانشيني في مواجهة الغد.

في الجهة الأخرى كان المدافع دافيد ألابا والظهير الأيمن ستيفن لاينر والمهاجم ماركو أرناوتوفيتش أهم عناصر المدرب الألماني فرانك فودا في قيادة منتخب النمسا للأدوار الإقصائية في البطولة.

هل تعلم أن:

- منتخب إيطاليا لم يخسر في جميع مبارياته الـ30 الأخيرة ليعادل رقمه القياسي المحقق في عام 1930. الفوز غدًا على منتخب النمسا سيمنحه رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الكرة الإيطالية.

- منتخب إيطاليا فاز بأخر 11 مباراة بدون أن يستقبل هدفًا واحدًا. الفوز غدًا مع الحفاظ على نظافة الشباك سيرفع السلسلة إلى 12 ليعادل سجله القياسي المحقق خلال الفترة بين 1972 و1974 (12 انتصار متتالي دون استقبال أهداف).

- 50% من مواجهات منتخب إيطاليا في أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأوروبية انتهت بالتعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة (14: تعادلوا في 7، فازوا في 4 وخسروا 3).